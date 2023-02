Riassunto: Snow Software introduce un nuovo programma globale per i partner per guidare una crescita esponenziale nell’ecosistema del canale

I miglioramenti del programma offrono facilità d’uso, efficienza operativa e premi per i partner che forniscono Technology Intelligence ai clienti

STOCCOLMA e AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Snow Software, leader mondiale nel settore dell’intelligence tecnologica, ha annunciato oggi un nuovo global partner program progettato per consentire ai partner di supportare i clienti nell’affrontare le complesse sfide di mercato legate alla gestione dei costi e alla mitigazione dei rischi, fornendo al contempo valore in modo più efficiente ed efficace con Snow. Il nuovo programma mira a guidare una crescita esponenziale nell’ecosistema di canale di Snow, creando nuove opportunità per i partner di attingere a un mercato di Technology Intelligence stimato e in crescita di 11,5 miliardi di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rachel Austin



Snow Software



press@snowsoftware.com

Taylor Champlin



PAN Communications



snow@pancomm.com