Riassunto: Smiths Detection conferma che BioFlash rileva le varianti di SARS-CoV-2 nell’aria, incluse la Delta e la Delta plus

Attualmente in corso la conferma della rilevazione di altre varianti emergenti

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Smiths Detection, leader mondiale nelle tecnologie di rilevamento delle minacce e dei controlli per la sicurezza, oggi conferma che il suo campionatore d’aria BioFlash® è in grado di rilevare le varianti di SARS-CoV-2, incluse le varianti Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Kappa (B1.617.1), Delta (B.1.617.2) e Delta plus (B.1.617.2.1). L’azienda attualmente è impegnata nella conferma della capacità di rilevare anche la variante Lambda, con risultati probabilmente disponibili nel corso dell’autunno.

A gennaio, Smiths Detection ha annunciato che BioFlash è in grado di rilevare il SARS-CoV-2 nell’aria a seguito di test condotti dall’Istituto di ricerca medica sulle malattie infettive dell’esercito degli Stati Uniti (USAMRIID). Il prodotto è stato utilizzato con successo da diverse università per bloccare la diffusione del COVID-19, a seguito del rilevamento del virus nell’aria negli edifici di numerosi campus.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti con i media

FTI Consulting:

Tom Hufton, sc.smithsdetection@fticonsulting.com, +44 (0)20 3727 1000

Smiths Detection:

Sophie Mills, Responsabile comunicazioni globali, sophie.mills@smithsdetection.com, + 44 (0)7384236474

Dana Knox-Gower, Direttore marketing e comunicazioni per le Americhe dana.gower@smiths-detection.com. +1 (203) 482 6752