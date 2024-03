Riassunto: SMC Research aggiorna NAGA ad “ACQUISTO speculativo” con notevole potenziale di crescita al seguito dell’imminente fusione con Capex.com

SMC Research fissa il prezzo target di 1,40 euro per azione

La fusione con Capex.com dovrebbe creare sinergie significative di costi e prodotti

AMBURGO, Germania–(BUSINESS WIRE)–Nel rapporto del loro ultimo studio svolto su The NAGA GROUP (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), fornitore di NAGA, la super app finanziaria tutto compreso, gli analisti di SMC Research raccomandano uno “Speculative BUY” (in precedenza “HOLD”) al prezzo target di 1,40 euro, che rappresenta un potenziale di crescita di circa il 115% sulla base di un prezzo per azione di 0,65 euro in data della pubblicazione dello studio.

Il prezzo target sottintende un market cap interamente diluito di 318 milioni di euro dopo la chiusura della fusione prevista con Capex.com. La fusione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre 2024, ed è soggetta all’approvazione degli azionisti alla prossima assemblea straordinaria (EGM) del 12 aprile 2024, oltre che all’autorizzazione normativa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

