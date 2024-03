Riassunto: SmartStream offre dati sui derivati per il regolamento EMIR Refit

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SmartStream Reference Data Services (RDS), uno dei principali fornitori di dati finanziari di riferimento, ha annunciato il lancio di un servizio potenziato di dati sui derivati, che offre conoscenze approfondite nelle transazioni associate ai futures. Questa espansione è essenziale per soddisfare i requisiti di rendicontazione di EMIR Refit.

L’iniziativa EMIR Refit mira a potenziare la trasparenza e la stabilità nel mercato del trading dei derivati OTC, la cui entrata in vigore è prevista in aprile per l’Europa e in settembre per il Regno Unito. Una notevole preoccupazione nel settore e tra i partecipanti riguarda l’identificazione di problemi imprevisti di qualità dei dati e la navigazione delle complessità dei campi di rendicontazione, particolarmente i derivati su commodity ed energetici.

