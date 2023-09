Riassunto: SmartStream nomina Akber Jaffer come Chief Executive Officer

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SmartStream, fornitore di soluzioni finanziarie per il Transaction Lifecycle Management (TLM®) ha annunciato oggi la nomina di Akber Jaffer come suo nuovo Chief Executive Officer (CEO), in carica dal 19 settembre 2023.





Avendo lavorato per molti anni in ambienti di startup e business in ambito software e tecnologia in crescita, Akber Jaffer è un leader riconosciuto per la sua carriera, con una passione per la tecnologia e un forte impegno nell’esecuzione e nella soddisfazione dei clienti. Akber ha ricoperto recentemente ruoli di leadership presso Finastra e Colt Technology Services, tutti fattori che lo rendono come il candidato ideale per guidare SmartStream nella sua prossima fase di crescita e innovazione.

Commentando la nomina, Khalifa AlDaboos, Chairman of the Board, ha riferito: “Siamo molto felici di poter dare il benvenuto ad Akber Jaffer come nuove CEO di SmartStream”

Contacts

Mark Roth, SmartStream



Tel: +646.244.5097



Email: mark.roth@smartstream-stp.com