Riassunto: SmartStream lancia un’API di idoneità, per il rapido accesso all’ottimizzazione dei collaterali

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SmartStream Technologies, fornitore di soluzioni finanziarie per il Transaction Lifecycle Management (TLM®), oggi presenta la nuova soluzione Eligibility API for Collateral Management Optimisation, che consente di ricavare in modo più rapido ed efficiente le informazioni sull’idoneità riportate nei contratti sui collaterali come CSA, GMRA e OSLA, per l’ottimizzazione delle garanzie nella fase precedente e in quella successiva al trading.

Con l’imminente applicazione del regime normativo UMR (Uncleared Margin Rules) di fase 6, prevista per il mese di settembre 2022, si prevede l’aumento dei volumi delle richieste di copertura e la conseguente, inevitabile pressione sugli asset costituiti in garanzia. A sua volta, questo porterà a un incremento della domanda di asset liquidi di qualità elevata (HQLA).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni:

Shamira Alidina, responsabile per i rapporti con i media di Dina Communications



Tel.: +44 (0) 7801 590718



Email: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee, direttore marketing di SmartStream



Tel.: +44 (0) 20 7898 0630



Email: nathan.gee@smartstream-stp.com