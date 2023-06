Riassunto: SmartStream lancia l’ultima soluzione per l’inserimento più rapido dei saldi di cassa con la tecnologia abilitata dall’AI

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SmartStream, il fornitore di soluzioni finanziarie Transaction Lifecycle Management (TLM®), oggi annuncia l’ultima versione di SmartStream Air – con una nuova funzionalità per inserire i saldi di cassa in modo più rapido e preciso, allo stesso tempo migliorando ulteriormente le riconciliazioni di cassa. Un nuovo team di sviluppo è stato allestito per svolgere ricerca e fornire la nuova funzionalità in collaborazione con i clienti.

I saldi e/o le posizioni di cassa non gestiti correttamente causano futuri errori, perdite finanziarie e perfino sanzioni normative. Il punto di forza essenziale di SmartStream Air versione 8 è il facile e rapido inserimento dei saldi di cassa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Shamira Alidina, Direttore dei rapporti con i media, Dina Communications



Tel: +44 (0) 7801 590718



Email: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee, Direttore del marketing, SmartStream Technologies



Tel: +44 (0) 20 7898 0630



Email: nathan.gee@smartstream-stp.com