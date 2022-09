Riassunto: SmartStream e Kynec formano un’alleanza strategica per offrire una soluzione integrata OTC bilaterale e compensata

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SmartStream, il fornitore di soluzioni per la gestione del ciclo di vita delle transazioni (Transaction Lifecycle Management, TLM®), oggi annuncia l’alleanza strategica con Kynec, un fornitore leader di soluzioni di clearing per il front office, per offrire posizioni di margine consolidate sui mercati globali OTC compensati e bilaterali.

Gli istituti finanziari stanno tentando di gestire meglio le loro garanzie – questo sodalizio integra dati sui margini compensati dalla piattaforma Rubicon di Kynec, assieme ai dati sui margini bilaterali OTC dalla soluzione TLM Collateral Management di SmartStream. Le operazioni collaterali ora possono accedere a queste informazioni per la gestione e la reportistica del flusso di lavoro, mentre il front office potrà avere un accesso diretto alle informazioni per gestire la liquidità, il finanziamento dei margini e l’ottimizzazione delle garanzie sulle posizioni di margine bilaterale e compensato.

