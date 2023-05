Riassunto: SmartStream continua il sodalizio con Acadia automatizzando i movimenti delle sostituzioni collaterali

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SmartStream Technologies, il fornitore di soluzioni finanziarie per la gestione del ciclo di vita delle transazioni (Transaction Lifecycle Management, TLM®), oggi ha annunciato la continuazione della sua collaborazione con Acadia, il fornitore di servizi di automazione dei margini – che permette maggiori efficienze per l’elaborazione e il calcolo di movimenti di sostituzione per clienti di TLM Collateral Management e le controparti associate.

La soluzione TLM Collateral Management di SmartStream collaborerà assieme al Substitutions Workflow di Acadia, disponibile attraverso il suo prodotto Margin Manager. Il modulo si integrerà con il flusso di lavoro per automatizzare la comunicazione bidirezionale e il coordinamento delle sostituzioni tra le controparti. Questo consente agli utenti di gestire i dettagli delle sostituzioni nell’intero ciclo vitale del flusso di lavoro in un formato di messaggistica standardizzato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

