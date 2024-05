Riassunto: SmartStream classificata ai primi posti nel rapporto sulla capacità dei sistemi di riconciliazione Celent

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SmartStream, il fornitore di soluzioni finanziarie Transaction Lifecycle Management (TLM ®, Gestione del ciclo di vita delle transazioni), oggi annuncia due classificazioni nel recente rapporto di Celent – il riconoscimento XCelent Breadth of Functionality (Ampiezza di funzionalità di XCelent) e Luminary for Advanced Technology and Breadth of Functionality (Luminare per la tecnologia avanzata e l’ampiezza di funzionalità).





Celent ha prodotto un rapporto del settore intitolato ‘Reconciliation Systems: Solutions for Capital Markets Firms’ (Sistemi di riconciliazione: soluzioni per società di mercati dei capitali), offrendo una panoramica delle soluzioni di fornitori disponibili sul mercato. Il rapporto profila diciotto soluzioni e presenta una panoramica completa delle loro funzionalità, basi clienti, abilità tecnologica, processi di implementazione, strutture di prezzo e meccanismi di supporto.

Dayle Scher, Direttore della ricerca presso Celent, afferma: “C’è stato un cambiamento nella necessità di soluzioni di riconciliazione più sofisticate, particolarmente alla luce dell’investimento sempre maggiore in titoli complessi. L’emergenza di nuove tecnologie sta rivoluzionando lo scenario delle riconciliazioni mentre i mercati dei capitali prevedono continui investimenti in tecnologia avanzata da parte dei loro fornitori di soluzioni. Questi progressi hanno il potenziale di migliorare l’efficienza, la precisione e la trasparenza nel processo di riconciliazione, portando a un miglioramento della gestione del rischio e a risparmi di costi per gli istituti finanziari. Pertanto, Celent ha riconosciuto l’eccellenza della soluzione di riconciliazione SmartStream in termini di ampiezza di funzionalità e tecnologia avanzata”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Shamira Alidina, Direttore delle Relazioni con i media, Dina Communications



Tel: +44 (0) 7801 590718



Email: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee, Direttore del Marketing, SmartStream



Tel: +44 (0) 20 7898 0630



Email: nathan.gee@smartstream-stp.com