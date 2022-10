Riassunto: SmartStream Air si aggiudica il Red Dot Award – per l’eccellenza del design di un’app finanziaria

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SmartStream, il provider di soluzioni finanziarie di Transaction Lifecycle Management (TLM®) finanziarie, ha ricevuto il Red Dot Design Award, il più prestigioso simbolo internazionale di qualità nel design per la sua soluzione SmartStream Air – l’applicazione cloud-native di pura AI per le riconciliazioni finanziarie. Il ‘Finance Applications Design’ è una delle 76 categorie – nata per riconoscere come un design di qualità superiore possa fare la differenza nella fruibilità di una soluzione di servizi finanziari. Il concorso dell’anno scorso ha visto oltre 20.000 candidature presentate in tutto il mondo, con SmartStream Air come netto vincitore degli Awards 2022.

