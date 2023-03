Riassunto: Smart DC, Building the Green Future | Huawei presenta le 10 tendenze principali in materia di edifici per i centri dati

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–Huawei di recente ha organizzato la conferenza “Top 10 Trends of Data Center Facilities” (Le 10 tendenze principali in materia di edifici per i centri dati), con il tema “Smart DC, Building the Green Future” (Centri dati intelligenti: costruire il futuro verde). Fei Zhenfu, presidente della divisione di Huawei dedicata agli edifici per i centri dati, ha presentato un libro bianco che riporta le approfondite informazioni di Huawei sulle tendenze nel campo delle strutture destinate ai centri dati, nell’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile in questo settore.





Secondo il sig. Fei, la continua crescita esponenziale della domanda di intelligence digitale porterà a un’impennata nella costruzione dei centri dati. Per centrare la neutralità climatica, il settore deve dare priorità al risparmio energetico, alla riduzione delle emissioni di carbonio e alla trasformazione verde.

