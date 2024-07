Riassunto: SLB OneSubsea si aggiudica un contratto riguardante il progetto TotalEnergies Kaminho Deepwater

Lo sviluppo collaborativo sul campo permetterà di lanciare il primo progetto del bacino di Kwanza relativo allo strato pre-salino offshore in Angola









HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Notizie normative:

SLB (NYSE: SLB) ha annunciato che la propria joint venture OneSubsea™ si è aggiudicata un contratto assegnato da TotalEnergies (NYSE: TTE) riguardante un impianto di produzione sottomarino consistente di 13 pozzi, che include le attrezzature e i servizi associati, nell’ambito dello sviluppo del progetto Kaminho offshore in Angola. Il progetto sarà sviluppato da TotalEnergies e dai suoi partner Block 20/11 in due fasi per le scoperte di Cameia e Golfinho. Insieme, SLB OneSubsea e TotalEnergies opereranno per attuare un progetto sostenibile che migliorerà la produzione in Angola.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Moira Duff



Direttrice comunicazioni esterne SLB



Tel.: +1 (713) 375-3407



media@slb.com

Investitori

James R McDonald



Vicepresidente senior rapporti con gli investitori e affari settoriali



Joy V. Domingo



Direttore rapporti con gli investitori SLB



Tel.: +1 (713) 375-3535



investor-relations@slb.com