Riassunto: SLB lancia un misuratore di metano di facile installazione primo nel suo genere

Il compatto strumento consente un monitoraggio del metano preciso e continuo al fine di eliminare le emissioni









ABU DHABI–(BUSINESS WIRE)–La business unit End-to-end Emissions Solutions di SLB (SEES) oggi ha lanciato un compatto strumento di nuova generazione per il monitoraggio continuo del metano, autoinstallabile, che utilizza sensori abilitati per l’IoT per individuare, rilevare e quantificare, rapidamente e a costo contenuto, le emissioni causate dalle operazioni nei settori petrolifero e del gas. Un monitoraggio efficace è essenziale per ridurre le emissioni di metano, un gas causa dell’effetto serra il cui impatto sul cambiamento climatico è fino a 84 volte superiore rispetto all’anidride carbonica in un periodo di 20 anni e che rappresenta circa la metà delle emissioni causate dalle operazioni nei suddetti settori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

