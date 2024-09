Riassunto: SLB e NVIDIA collaborano allo sviluppo di soluzioni di IA generativa per il settore energetico

La collaborazione accelererà e diffonderà l’adozione di modelli di base IA specifici per il settore energetico sulle piattaforme di SLB









MONACO–(BUSINESS WIRE)–L’azienda globale di tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) sta consolidando la sua collaborazione di lunga data con NVIDIA per sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale generativa per il settore energetico.

La collaborazione accelera lo sviluppo e l’adozione di modelli di base di IA generativa specifici per il settore nelle piattaforme globali di SLB, tra cui la piattaforma digitale Delfi™ e la piattaforma di dati e IA Lumi™, sfruttando NVIDIA NeMo™, parte della piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, per sviluppare IA generativa personalizzata che può essere eseguita nel data center, in qualsiasi cloud o nell’edge.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

