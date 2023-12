Riassunto: SLB collabora con Northern Lights JV e Microsoft per digitalizzare la catena di valore della cattura e stoccaggio del carbonio

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SLB (NYSE: SLB) e Northern Lights Joint Venture (NL) oggi hanno annunciato la sigla di un protocollo d’intesa con Microsoft finalizzato a flussi di lavoro sul cloud integrati per le attività di Northern Lights, una delle prime imprese nel settore del trasporto e stoccaggio di CO 2 (CCS, carbon capture & storage) transfrontaliero. La collaborazione contribuirà allo sviluppo di soluzioni digitali scalabili ed economicamente convenienti per l’emergente settore CCS.





“I flussi di lavoro digitali sono un componente essenziale per gestire con successo le operazioni sul CO 2 nell’intera catena di valore, dal punto di cattura allo stoccaggio permanente. Northern Lights è molto lieta di stringere un accordo con due aziende tecnologiche leader nel settore, SLB e Microsoft, volto allo sviluppo di soluzioni CCS”, spiega Børre Jacobsen, Direttore generale Northern Lights.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Moira Duff – Direttrice comunicazioni esterne



SLB



Tel.: +1 (713) 375-3407



E-mail: media@slb.com

Investitori

James R. McDonald – Vicepresidente senior rapporti con gli investitori e affari settoriali



Joy V. Domingo – Direttore rapporti con gli investitori



SLB



Tel.: +1 (713) 375-3535



E-mail: investor-relations@slb.com