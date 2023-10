Riassunto: SLB, AWS e Shell collaborano per accelerare l’adozione della piattaforma dati OSDU®

L’accordo dimostra il potenziale dell’apertura della piattaforma, evitando un adattamento costoso e inefficiente delle applicazioni





LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SLB (NYSE: SLB), Amazon Web Services (AWS) e Shell Global Solutions Nederland BV (Shell) hanno siglato un accordo di collaborazione pluriennale a tre vie per offrire flussi di lavoro end-to-end digitali per Shell, utilizzando soluzioni subsuperficiali SLB sull’infrastruttura cloud AWS. La collaborazione è finalizzata a fornire soluzioni digitali subsuperficiali altamente performanti e a costo contenuto che saranno utilizzate da Shell e rese disponibili nel settore. I flussi di lavoro digitali adotteranno gli standard per piattaforme dati OSDU® al fine di migliorare l’esperienza del cliente positiva offerta da utilizzatori aziendali, migliorando l’efficienza e la collaborazione e al contempo generando dati più approfonditi e utili per Shell e il settore dell’energia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

