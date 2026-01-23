Riassunto: SLB annuncia i risultati del quarto trimestre e dell’intero esercizio 2025, aumenta i dividendi e si impegna a restituire agli azionisti oltre 4 miliardi di dollari nel 2026

Aumento del 9% su base sequenziale e del 5% su base annua del fatturato relativo al quarto trimestre (9,75 miliardi di dollari USA)

L'EPS GAAP del quarto trimestre, pari a 0,55 dollari, cresce del 10% su base sequenziale e cala del 29% su base annua

Nel quarto trimestre l'EPS (0,78 dollari, esclusi oneri e crediti) sale del 13% su base sequenziale e cala del 15% su base annua

L'utile netto del quarto trimestre attribuibile a SLB, pari a 824 milioni di dollari, aumenta del 12% su base sequenziale e cala del 25% su base annua

Crescita dell'EBITDA rettificato del quarto trimestre (2,33 miliardi di dollari) del 13% su base sequenziale, con una contrazione del 2% su base annua

Flusso di cassa operativo pari a 3,01 miliardi di dollari nel quarto trimestre; flusso di cassa libero di 2,29 miliardi di dollari

Il CdA approva un aumento del 3,5% del dividendo trimestrale in contanti, che sale a 0,295 dollari per azione

Scende del 2% su base annua il fatturato dell'intero esercizio, che si attesta a 35,71 miliardi di dollari

Contrazione del 24% su base annua dell'EPS GAAP (2,35 dollari) relativo all'intero esercizio

L'EPS relativo all'intero esercizio (2,93 dollari), esclusi oneri e crediti, scende del 14% su base annua

Contrazione del 24% su base annua dell'utile netto per l'intero esercizio (3,37 miliardi di dollari) attribuibile a SLB

L'EBITDA rettificato per l'intero esercizio, pari a 8,46 miliardi di dollari, registra una riduzione del 7% su base annua

Il flusso di cassa operativo per l'intero esercizio ammonta a 6,49 miliardi di dollari, contro un flusso di cassa libero pari a 4,11 miliardi di dollari, di cui 276 milioni in pagamenti correlati all'acquisizione

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato i risultati per il quarto trimestre e l'intero esercizio del 2025.

