Riassunto: SLB annuncia i risultati del primo trimestre 2023

Aumento annuo del 30% del fatturato, che si attesta a $7,7 miliardi

EPS GAAP di $0,65, con un incremento dell’81% all’anno

EPS di $0,63 (+85% all’anno), al netto di oneri e crediti

Utile netto attribuibile a SLB pari a $934 milioni, con una crescita annua dell’83%

EBITDA rettificato di $1,8 miliardi, pari a un aumento del 43% all’anno

Il flusso di cassa derivante dalle attività si attesta a $330 milioni

Il CdA ha approvato un dividendo trimestrale in contanti pari a $0,25 per azione

RIO DE JANEIRO–(BUSINESS WIRE)–SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato i risultati del primo trimestre 2023.





Risultati del primo trimestre

Una solida crescita e un’ampia base strategica

Olivier Le Peuch, CEO di SLB, ha dichiarato: “Sono estremamente soddisfatto di questo inizio del 2023. Abbiamo registrato una solida crescita annua del fatturato e un’espansione dei margini tale da infondere ulteriore fiducia nelle ambizioni finanziarie dell’azienda per l’intero anno. Il trimestre è stato caratterizzato dalle forti dinamiche delle attività offshore e nei più ampi bacini internazionali, in particolare nel settore della costruzione dei pozzi e dei sistemi di produzione”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

