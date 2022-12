Riassunto: SLB annuncia i primi risultati e l’aumento del prezzo massimo di acquisto dell’offerta di titoli di debito

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–SLB (NYSE: SLB) oggi rende noti i primi risultati dell’offerta, precedentemente annunciata, proposta da Schlumberger Holdings Corporation, una sussidiaria indirettamente controllata al 100% da SLB (“SHC”), relativa all’acquisto in contanti, fino a un importo aggregato del prezzo di acquisto, premio incluso, ma a esclusione di eventuali interessi maturati (in base alla definizione qui di seguito), di 500.000.000 dollari USA (tale importo, o a seguito di eventuali modifiche, viene definito “Prezzo Massimo di Acquisto”) dei titoli riportati nella tabella sottostante (i “Titoli”). L’offerta di acquisto dei Titoli viene di seguito denominata “Offerta”. SLB ha inoltre annunciato l’aumento del Prezzo Massimo di Acquisto da 500.000.000 dollari a un massimo di 800.000.000 dollari; per l’acquisto non sarà ammesso nessun titolo con livelli di priorità di accettazione 3 e 4.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Moira Duff – Direttore comunicazioni esterne di SLB



Tel.: +1 (713) 375-3407



Email: media@slb.com

Ndubuisi Maduemezia – Vicepresidente dei rapporti con gli investitori di SLB



Joy V. Domingo – Direttore dei rapporti con gli investitori di SLB



Tel.: +1 (713) 375-3535



Email: investor-relations@slb.com