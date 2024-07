Riassunto: SLB accelererà lo sviluppo congiunto della piattaforma digitale su base IA per Aker BP

Una collaborazione di lunga data trasformerà digitalmente i flussi di lavoro sottomarini di Aker BP per abbassare i costi, abbreviare i cicli di pianificazione e aumentare la produzione in modo più sostenibile









HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Notizie normative:

SLB e Aker BP oggi hanno annunciato l’accordo di collaborazione a lungo termine per sviluppare congiuntamente una piattaforma digitale potenziata dall’intelligenza artificiale (IA) per Aker BP, volta ad accelerare l’innovazione e offrire miglioramenti sostanziali dell’efficienza in tutte le operazioni di E&P (esplorazione e produzione) della società. La nuova piattaforma si servirà della piattaforma digitale Delfi™ per offrire nuove soluzioni digitali nel cloud per Aker BP.

“Grazie allo sviluppo congiunto di tecnologie digitali su base IA, trasformeremo i flussi di lavoro sottomarini di Aker BP, accelerando i cicli di pianificazione, aumentando la produzione e riducendo i costi nell’intero ciclo di vita E&P”, ha dichiarato Rakesh Jaggi, Presidente, Digital & Integration, SLB.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

