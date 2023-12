Riassunto: SkySQL Inc. lancia una società indipendente, acquisisce il prodotto SkySQL da MariaDB

La nuova società fondata dal team che ha creato il prodotto SkySQL database-as-a-service (DBaaS)

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–SkySQL Inc., una società di nuova costituzione operante nel settore dei database cloud, oggi ha annunciato di avere siglato un accordo con MariaDB plc che contempla l’acquisizione di tutti i diritti al prodotto SkySQL DBaaS. Ciò consentirà a SkySQL Inc. di offrirlo in modo esclusivo ad aziende che desiderano un servizio di database cloud a livello di produzione per i database MariaDB.





I clienti SkySQL non solo potranno così continuare a utilizzare la soluzione ma possono anche aspettarsi un ritmo accelerato nello sviluppo di nuove funzionalità.

