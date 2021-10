Riassunto: SkyHive raccoglie $40 milioni in un round di finanziamento di serie B per riqualificare la forza lavoro e promuovere l’economia dell’impiego digitale

La Società offre una tecnologia intelligente di pianificazione della forza lavoro a supporto di aziende, comunità e paesi

Il round di finanziamento è stato condotto da Eldridge, con la partecipazione di Allegis Cyber, Accenture Ventures, Workday Ventures e del Partnership Fund For New York City

PALO ALTO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–SkyHive (la “Società”), la piattaforma SaaS che offre trasformazione della forza lavoro e guida allo sviluppo del mercato dell’impiego, oggi ha annunciato un round di investimento di serie B da $40 milioni, condotto da Eldridge, con la partecipazione di altri investitori, ossia Allegis Cyber, Accenture Ventures, Workday Ventures e il Partnership Fund For New York City.

Riconosciuta di recente dal The World Economic Forum come un Pioniere tecnologico 2021, SkyHive sta risolvendo il trasferimento nella moderna economia dell’impiego e la gestione del capitale umano utilizzando la sua metodologia proprietaria Quantum Labor Analysis (QLA), attiva in 90 paesi e 400.000 sedi esclusive in tutto il mondo.

