Riassunto: SkyHive lancia la Global Alliance for Skills per sostenere la Rinascita economica e le transizioni nel mercato del lavoro

La partnership con Milcoop prosegue con un’attenzione particolare ai settori della pesca e dell’acquacoltura, con il supporto di EIT Food e la direzione da parte di Federpesca

ROMA–(BUSINESS WIRE)–SkyHive, il pioniere della Quantum Labor Analysis® che propone tecnologie e approfondimenti di grande efficacia per la riqualificazione rapida di aziende e comunità in tutto il mondo, ha lanciato oggi la Global Alliance for Skills, un’alleanza strategica che promuove la sostenibilità economica e ambientale attraverso la riqualificazione della forza lavoro globale. L’iniziativa, condotta in collaborazione con Milcoop, una Società Benefit focalizzata su progetti di ricerca psicosociale applicata, ha già ricevuto finanziamenti dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT Food), un organismo dell’Unione europea, e dal Progetto AGAPE.

