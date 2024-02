Riassunto: Skechers inaugura un magazzino ad elevata tecnologia con il sistema automatizzato goods-to-person di Hai Robotics

FREMONT, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Skechers USA, azienda leader a livello mondiale nel settore delle calzature e dell’abbigliamento, si affida a Hai Robotics (“Hai”), fornitore leader globale nel settore dei sistemi automatizzati di stoccaggio e prelievo (ASRS), per il lancio del suo nuovo centro di distribuzione nel distretto di Minato, Tokyo, Giappone. Grazie al sistema automatizzato di Hai per la gestione delle merci, Skechers intende massimizzare l’efficienza operativa del magazzino, la velocità di evasione, nonché la precisione, degli ordini.









La soluzione di Hai è stata scelta per la sua capacità di concentrare lo stoccaggio, riducendo al minimo gli impianti necessari, e di adattarsi facilmente alle mutevoli richieste dei clienti, di risolvere i problemi di carenza di manodopera e di sostenere la crescita aziendale a lungo termine.

Con il supporto di MHE Solutions, Inc., società di consulenza per la movimentazione dei materiali, Skechers ha costruito il suo nuovo stabilimento per mantenersi al passo con la rapida crescita della domanda nel mercato giapponese e perfezionare le operazioni che storicamente dipendevano da laboriose attività manuali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

