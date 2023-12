Riassunto: SK Telecom e Thales collaborano alla crittografia post-quantum per migliorare la protezione degli utenti sulla rete 5G

L’operatore di telefonia mobile coreano SK Telecom e Thales hanno avviato una collaborazione per la distribuzione della crittografia post-quantum (PQC) sulle reti 5G per potenziare la protezione dell’identità e della privacy degli abbonati.

Si tratta di un'importante innovazione basata sulle schede SIM Thales 5G PQC e sull'ambiente di rete standalone SKT 5G.

Sia SK Telecom che Thales hanno dimostrato di possedere competenze chiave di crittografia mobile avanzata per guidare questa innovativa soluzione resistente ai quanti per il settore delle telecomunicazioni.

MEUDON, Francia–(BUSINESS WIRE)–Nel contesto delle reti 5G e dell’evoluzione degli standard per la crittografia, SK Telecom (“SKT”), il più grande operatore di telefonia mobile in Corea, e Thales, leader nell’ambito della sicurezza digitale, hanno avviato una collaborazione per testare con successo soluzioni di crittografia avanzata resistente ai quanti.









