Riassunto: Sisvel lancia il pool di brevetti Wi-Fi Multimode

Dieci proprietari di brevetti stabiliscono una soluzione di licenza che copre gli standard Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Sisvel ha lanciato un innovativo pool di brevetti Wi-Fi Multimode, con cui offre accesso a brevetti essenziali standard di proprietà di 10 società leader della tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7.

Erede del pool di brevetti Wi-Fi 6 di enorme successo di Sisvel, che in un periodo di tre anni ha sottoscritto accordi con quasi 40 aziende, tra cui Acer, Netgear, Cisco e HP, il nuovo programma offre un modo efficiente per accedere a diritti essenziali sul Wi-Fi per gli anni a venire.

I 10 proprietari di brevetti fondatori del programma Wi-Fi Multimode sono Huawei, KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Panasonic, Philips, Aegis 11 SA (una filiale di Sisvel), SK Telecom, Wilus e ZTE.

Contatto per i media

Giulia Dini

Responsabile delle comunicazioni

Tel: +34 93 131 5570

giulia.dini@sisvel.com