Riassunto: Sirion nominata un Leader per il terzo anno consecutivo nel 2024 Gartner® Magic Quadrant™ per la gestione del ciclo di vita dei contratti

LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–Sirion, azienda che sviluppa l’omonima piattaforma per la gestione del ciclo di vita dei contratti nativa con l’IA, oggi ha annunciato di essere stata nominata un Leader per il terzo anno consecutivo nel 2024 Gartner® Magic Quadrant™ per la gestione del ciclo di vita dei contratti (CLM). Riteniamo che il continuo conferimento di questo riconoscimento rispecchi la fiducia che le principali imprese mondiali hanno in Sirion. È possibile scaricare gratuitamente una copia del report completo qui.





I clienti contano sulla soluzione per la CLM nativa con l’IA sviluppata da Sirion perché il suo modello base si adatta in modo intelligente e spiega il “perché” di ogni risposta. Mentre gli utenti si servono di Sirion, il loro feedback ne informa e migliora gli algoritmi, facendo sì che la piattaforma apprenda continuamente e offra insight sempre più accurati e importanti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Thomas Cahn



thomas.cahn@sirionlabs.com