Riassunto: Sirion nominata leader nel rapporto Magic Quadrant™ di Gartner® del 2023 per la gestione del ciclo di vita dei contratti

Per il secondo anno di seguito, la società di CLM viene riconosciuta come leader dal rapporto Gartner Magic Quadrant per la sua abilità di esecuzione e la completezza della sua visione

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Sirion, società leader globale per la gestione del ciclo di vita dei contratti (CLM) alimentata dall’IA, ha annunciato oggi di essere stata nominata per il secondo anno consecutivo leader nel rapporto Magic Quadrant di Gartner per il 2023 per la gestione del ciclo di vita dei contratti. Per il rapporto Magic Quadrant 2023 per la CLM, Gartner ha valutato 16 fornitori di servizi CLM analizzando 15 criteri misurati in base all’abilità di esecuzione e alla completezza della visione.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Olivia Farber



(949) 542-9232



media.relations@sirionlabs.com