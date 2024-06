Riassunto: Sintavia si aggiudica un contratto del Dipartimento della Difesa Usa per lo sviluppo di sistemi di propulsione ipersonici

Il contratto riguarda principalmente la tecnologia additiva per lo sviluppo di sistemi di propulsione ipersonici di nuova generazione

HOLLYWOOD, Florida–(BUSINESS WIRE)–Sintavia, LLC, il primo produttore al mondo di componenti aerospaziali interamente digitali, oggi ha annunciato di essersi aggiudicata un contratto del Dipartimento della Difesa statunitense per lo sviluppo di componenti di sistemi di propulsione ipersonici fabbricati mediante tecnologia additiva. Il contratto, che rientra nell’ambito del progetto Growing Additive Manufacturing Maturity for Airbreathing Hypersonics (“GAMMA-H”), stipulato tramite la S²MARTS OTA gestita dal National Security Technology Accelerator (NSTXL), è stato aggiudicato in parte a Sintavia per sviluppare e dimostrare l’affidabile qualità e i processi operativi necessari per progettare e fabbricare componenti di precisione cruciale necessari per il volo ipersonico.





