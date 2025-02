Riassunto: Sintavia riceve un investimento di 10 milioni di dollari in debito subordinato dal fondo Stifel North Atlantic AM-Forward

Il capitale è destinato a rifinanziare i prestiti per le attrezzature esistenti e a fornire capitale circolante generale

HOLLYWOOD, Florida--(BUSINESS WIRE)--Sintavia, LLC, produttore leader mondiale nella produzione di componenti aerospaziali interamente digitali, ha annunciato oggi di aver ricevuto un investimento di 10 milioni di dollari in debito subordinato dal fondo Stifel North Atlantic AM-Forward (il "Fondo"). Il capitale proveniente dall'investimento, il primo del fondo SBIC di recente lancio, sarà utilizzato per rifinanziare i prestiti esistenti per le attrezzature e per fornire capitale circolante generale all'azienda. Non sono stati resi noti ulteriori termini della transazione.

"Siamo onorati di essere il primo investimento del nuovo fondo Stifel North Atlantic AM-Forward", ha affermato Brian R. Neff, fondatore e CEO di Sintavia.

Sintavia, LLC

Lindsay Lewis

+1 954.474.7800

Stifel/North Atlantic Capital Management

Neil Shapiro

+1 212.271.3447