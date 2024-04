Riassunto: Sintavia annuncia un’espansione di 25 milioni di USD a Hollywood, in Florida

Gli investimenti in infrastrutture e attrezzature alimenteranno la crescita dell’azienda nei prossimi anni

HOLLYWOOD, Florida–(BUSINESS WIRE)–Sintavia, LLC, il primo produttore al mondo di componenti aerospaziali interamente digitali, ha annunciato oggi la sua più grande espansione di infrastrutture e attrezzature dal 2019. L’investimento di 25 milioni di USD prevede ulteriori spazi per produzione avanzata, stampanti di grande formato, apparecchiature di post-elaborazione di grande formato e attrezzature per il collaudo dei componenti. Si prevede che, grazie a questo investimento, Sintavia sarà in grado di soddisfare la domanda dei programmi che supporta presso il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per l’intero decennio.





“Se guardiamo ai prossimi anni, ci è chiaro che dobbiamo fare oggi gli investimenti che ci consentiranno di rispondere alle richieste dei nostri clienti domani”, ha affermato Brian Neff, fondatore e CEO di Sintavia.

