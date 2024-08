Riassunto: Singtel e Hitachi ampliano la collaborazione ai data center di nuova generazione e al GPU Cloud per accelerare la trasformazione digitale delle imprese grazie all’IA

SINGAPORE & TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Singtel e Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) hanno firmato un memorandum d’intesa (MOU) per collaborare ai data center di nuova generazione e al GPU Cloud, in Giappone e potenzialmente in tutta la regione Asia-Pacifico, sotto la direzione dell’unità Digital InfraCo di Singtel. La partnership strategica combinerà la vasta esperienza e le piattaforme tecnologiche di Singtel nel campo dei data center e della connettività con le capacità di differenziazione di Hitachi, che consentono l’integrazione end-to-end dei data center, ivi comprese le soluzioni sostenibili, i sistemi di raffreddamento, l’infrastruttura di storage e la gestione dei dati. Lo scopo condiviso è quello di migliorare in maniera sostenibile le prestazioni e le capacità dei data center, accelerando così l’adozione dell’IA e la trasformazione digitale delle imprese.









