Riassunto: Siemens presenta le tecnologie per accelerare la rivoluzione industriale dell’IA al CES 2026

Siemens e NVIDIA ampliano la loro collaborazione per creare l'Industrial AI Operating System, reinventando l'intera catena del valore industriale completa attraverso l'IA, dalla progettazione all'ingegneria, alla fabbricazione, alla produzione, alle operazioni fino alle catene di fornitura

Siemens lancia il software Digital Twin Composer, disponibile sul Siemens Xcelerator Marketplace a metà 2026, per alimentare il metaverso industriale su scala

a metà 2026, per alimentare il metaverso industriale su scala PepsiCo utilizza Siemens Digital Twin Composer per simulare gli aggiornamenti dei suoi impianti negli Stati Uniti con piani di ampliamento in tutto il mondo

Siemens presenta nove copiloti industriali per portare l'intelligenza in tutta la catena del valore industriale

Siemens evidenzia nuove tecnologie per accelerare la scoperta di farmaci, la guida autonoma e l'efficienza del reparto produzione

Siemens porta l'IA industriale agli occhiali AI Ray-Ban Meta

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Al CES 2026, l'intervento di Siemens ha segnato una nuova era nella tecnologia per l'industria e l'infrastruttura, mostrando come clienti e collaboratori utilizzano l'intelligenza artificiale per trasformare le loro aziende.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

