Riassunto: Siemens e NVIDIA ampliano la loro collaborazione per creare un sistema operativo industriale basato sull’AI

Attraverso l'AI, Siemens e NVIDIA reinventano l'intera catena del valore industriale completa, dalla progettazione all'ingegneria, alla produzione, fino alle catene di fornitura

Siemens e NVIDIA creeranno un portafoglio accelerato dall'IA che comprende progettazione elettronica AI native, simulazione AI native, oltre a produzione adattiva e catena di produzione su base AI

Siemens e NVIDIA progetteranno la prossima generazione di fabbriche AI

Siemens e NVIDIA ottimizzeranno le operazioni attraverso l'innovazione condivisa

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--CES 2026 - Siemens e NVIDIA oggi hanno annunciato un'espansione significativa della loro partnership strategica per portare l'intelligenza artificiale nel mondo reale.

