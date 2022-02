Riassunto: Siavash Alamouti, presidente esecutivo di mimik, insignito del prestigioso Premio Marconi 2022

Il pioniere del settore è stato riconosciuto per i suoi contributi alla democratizzazione di Internet e per aver reso i dispositivi e i servizi wireless più efficienti e convenienti sotto il profilo economico

OAKLAND, California–(BUSINESS WIRE)–mimik Technology, Inc., azienda pionieristica impegnata nello sviluppo di tecnologie cloud perimetrali ibride e soluzioni aziendali, ha annunciato oggi che Siavash Alamouti, cofondatore e presidente esecutivo del Consiglio di amministrazione, nonché ex presidente e amministratore delegato di mimik, è stato insignito del prestigioso Premio Marconi 2022 in riconoscimento dei suoi contributi all’accessibilità dei dispositivi wireless su scala globale. Lo schietto innovatore, conosciuto soprattutto per aver inventato la codifica di Alamouti, ha dedicato la sua carriera allo sviluppo e alla promozione di tecnologie che migliorano la vita delle persone.





