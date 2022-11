Riassunto: Si prevede un cambiamento epocale nello streaming globale, con l’emergere della ”Producer Economy”

Brightcove prevede un’importante diversificazione della distribuzione dei contenuti, compresa una massiccia espansione del direct-to-audience, per i creatori televisivi, cinematografici e sociali, nonché per le aziende e i brand globali

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Si prevede un cambiamento significativo a livello globale nel modo in cui i marchi, le imprese, i creatori e gli influencer si impegnano, influenzano e interagiscono, in quanto emergono come produttori con una vera e propria agenzia e proprietà della loro distribuzione e delle piattaforme, e non solo come creatori dei loro contenuti, secondo Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV).

Con lo streaming video in aumento e il valore del mercato, secondo Fortune Business Insights, destinato a superare i 1.600 miliardi di dollari entro il 2029, il leader di fiducia nella tecnologia di streaming si aspetta cambiamenti significativi, tra cui la diversificazione tra i creatori e il passaggio a modelli diretti più impegnati per i proprietari di contenuti.

