Riassunto: Si è tenuta a Chengdu la 4a edizione del World Science and Technology Development Forum

CHENGDU, Cina–(BUSINESS WIRE)–Il 27 novembre 2022 si è aperta a Chengdu la 4a edizione del World Science and Technology Development Forum all’insegna del tema “Partecipazione, fiducia e cooperazione”, che ha riunito più di 300 esperti e studiosi, rappresentanti di organizzazioni internazionali e imprenditori da oltre 20 Paesi e unioni sovranazionali, tra cui 7 premi Nobel e più di 60 docenti universitari dalla Cina e dall’estero, che hanno discusso l’innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile in campi fondamentali quali scienza di base, cambiamento climatico, economia digitale e innovazione verde, proponendo soluzioni in grado di far fronte ai problemi d’oggi.

