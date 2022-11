Riassunto: Si conclude la più grande edizione della China Hi-Tech Fair (CHTF) a Shenzhen, Cina

Una rinomata piattaforma espositiva e commerciale per conoscere le tendenze dell’hi-tech e attrarre finanziamenti

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–La 24a e la più grande edizione della China Hi-Tech Fair (CHTF) si è appena conclusa il 19 novembre 2022 a Shenzhen, in Cina. Con un’area espositiva di 406.000 metri quadrati, l’evento di 5 giorni ha messo in mostra 8.667 articoli di 5.671 espositori, che coprono l’AI, la guida intelligente, l’economia digitale, il 5G, l’Internet delle cose, le soluzioni tecnologiche antiepidemiche, la tecnologia dei chip, i big data, la sicurezza delle informazioni, la blockchain, ecc. e ha raccolto 214.000 visitatori da 28 Paesi e regioni.





In qualità di rinomata piattaforma espositiva e commerciale, il CHTF esercita una grande attrattiva sia per le aziende cinesi che per quelle globali, comprese le aziende tecnologiche leader a livello mondiale come Huawei, ZTE, Iflytek, Honeywell, BASF e FUJI, oltre a startup e aziende tecnologicamente avanzate.

