Riassunto: Shippeo si è posizionata ai vertici per completezza di visione ed esecuzione, nella categoria “Challenger” del Magic Quadrant™ 2022 di Gartner® per le piattaforme di visibilità dei trasporti in tempo reale

Valutazione in base alla completezza della visione e alla capacità di esecuzione

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Shippeo, leader mondiale nella visibilità dei trasporti multimodali in tempo reale, ha annunciato oggi di essere stata posizionata da Gartner, Inc. nel quadrante “Challengers” della Gartner® Magic Quadrant for Real-time Transportation Visibility Platforms1. Shippeo si posiziona al primo posto per quanto riguarda la Capacità di esecuzione e la Completezza della visione nel quadrante Challengers. I criteri decisionali relativi alla “capacità di esecuzione” prendono in considerazione i prodotti e i servizi delle aziende, l’esecuzione delle vendite e i prezzi, l’esperienza dei clienti e le operazioni, nonché la redditività complessiva, la reattività del mercato e l’esecuzione del marketing.

