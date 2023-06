Riassunto: Shippeo presenta Transportation Process Automation™, il futuro della visibilità nel trasporto, per migliorare la resilienza della catena di fornitura

Basandosi sul successo della Torre di controllo della Supply Chain sviluppata in collaborazione dal Gruppo Renault con i suoi partner strategici Shippeo e Google, Shippeo lancia l’innovazione rivoluzionaria Transport Process Automation™ (TPA) per aiutare le supply chain ad anticipare e gestire i rischi, collaborare tra i team e automatizzare i processi di trasporto end-to-end per aumentare le prestazioni, la resilienza e la soddisfazione del cliente.

Basato su dati di visibilità del trasporto di alta qualità, TPA™ ottimizza le azioni correttive degli utenti, consentendo loro di agire basandosi sulle informazioni e prendere decisioni con un’agilità senza precedenti.

I partner di lancio Google Cloud , e2open, IBM Consulting, 4flow e Snowflake si uniranno a Shippeo per portare soluzioni congiunte alimentate da TPA™ sul mercato.

PARIGI, Francia e BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Shippeo, un importante fornitore di visibilità delle spedizioni multimodali, ha presentato oggi Transportation Process Automation™ (TPA™), un’innovazione destinata a trasformare l’automazione nella gestione della catena di fornitura, durante la conferenza Gartner® Supply Chain Symposium/Xpo™ 2023 a Barcellona, Spagna. Con i dati di alta qualità di Shippeo sulla visibilità dei trasporti in tempo reale, questa innovazione rivoluzionaria sblocca nuovi modi di anticipare e mitigare i rischi, collaborare tra i team e automatizzare i processi di trasporto della supply chain end-to-end, portando a maggiori livelli di prestazioni, resilienza e soddisfazione dei clienti. Le soluzioni alimentate da TPA™ saranno fornite con i partner di lancio Google Cloud, e2open, IBM Consulting, Snowflake, la società Data Cloud e 4flow, per tutte le modalità di trasporto e regioni.

“Affinché le catene di fornitura prosperino e siano resilienti nel mondo sempre più complesso, volatile e incerto in cui viviamo, il trasporto deve essere più agile che mai”, afferma il Dr. Anand Medepalli, Chief Product Officer di Shippeo. “Essere più agili significa avere le informazioni corrette appena in tempo per prendere decisioni. Il problema è che tali informazioni non sono disponibili o sono isolate in altre parti dell’azienda. TPA™ supera questi dati isolati e coordina i processi di trasporto dall’inizio alla fine, dalla pianificazione ai pagamenti. Supportato dai dati di visibilità di alta qualità di Shippeo, TPA™ fornisce alle organizzazioni della catena di fornitura un quadro per ridurre la latenza, ottimizzare le azioni, consentendo agli utenti di agire sulle informazioni e prendere decisioni con un’agilità senza precedenti.”

