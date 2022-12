Riassunto: Shippeo migliora la piattaforma di visibilità per il trasporto multimodale con la nuova versione autunnale e annuncia la firma di un accordo con Searoutes finalizzato al rilevamento di precisione delle emissioni di anidride carbonica

La versione autunnale della piattaforma Shippeo porta importanti perfezionamenti alla soluzione Ocean Visibility compreso un nuovo strumento Port Insights

Annunciata la firma di una nuova partnership con Searoutes che permette di eseguire calcoli affidabili relativi alle emissioni di anidride carbonica globali per tutte le modalità di trasporto

Ulteriori innovazioni della piattaforma migliorano la qualità dei dati, l’usabilità e la collaborazione nell’ambito dell’ecosistema della Supply Chain

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Shippeo, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per la visibilità delle spedizioni multimodali, ha annunciato l’introduzione di importanti perfezionamenti della piattaforma con la versione Autunno 2022, ricca di funzioni, nel corso dell’evento Visibility Now! che si è svolto a Parigi. L’aggiornamento aggiunge una serie di nuove funzionalità dall’effetto dirompente alla soluzione Ocean Visibility, funzioni più precise per i calcoli relativi alle emissioni di anidride carbonica grazie alla tecnologia di Searoutes, azienda specializzata in questo campo, ed una gamma di perfezionamenti generali mirati al miglioramento della qualità dei dati, dell’usabilità e della collaborazione nell’ambito dell’ecosistema della Supply Chain.

