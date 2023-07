Riassunto: Shin-Etsu migliora i suoi prodotti a performance elevate a base di silicone e amplia la linea di soluzioni eco-compatibili

Previsto un massiccio investimento da 100 miliardi di yen





TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Shin-Etsu Chemical (sede: Tokyo, Giappone; presidente: Yasuhiko Saitoh) ha annunciato un nuovo programma di investimenti da 100 miliardi di yen nel suo portafoglio di prodotti a base di silicone, una delle parti essenziali del suo segmento commerciale dei Materiali Funzionali.

Nel mese di febbraio 2022, Shin-Etsu ha annunciato un programma di investimenti del valore di 80 miliardi di yen per rispondere alla forte domanda da parte dei clienti in materia di avanzati prodotti funzionali a base di silicone. Gli investimenti in programma sono stati quasi completamente implementati, ma da allora la domanda di prodotti performanti a base di silicone ha continuato a crescere.

Contacts

Contatto per domande su questo argomento:



Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.



Ufficio Relazioni Pubbliche, Tetsuya Koishikawa



TEL.: 03-6812-2340 oppure, al di fuori del Giappone: 81-3-6812-2340



FAX: 03-6812-2341 oppure, al di fuori del Giappone: 81-3-6812-2341



E-mail: sec-pr@shinetsu.jp