Riassunto: Shin-Etsu Chemical: sviluppo di un’apparecchiatura per la produzione di substrati dei pacchetti di semiconduttori per il processo back-end e ricerca di un nuovo metodo di produzione

—Contributo alla riduzione dei costi dello sviluppo attuale dei chiplet—

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (TOKYO: 4063) (ufficio centrale: Tokyo; presidente: Yasuhiko Saitoh; di seguito, “Shin-Etsu Chemical”) ha sviluppato un’attrezzatura per la produzione di substrati di pacchetti di semiconduttori con un nuovo metodo di produzione, in seguito al sistema di produzione di micro-LED. Si tratta di un’apparecchiatura di lavorazione ad alte prestazioni che utilizza il laser a eccimeri e che applica al processo di produzione dei substrati dei pacchetti (processo back-end) un metodo a doppia lavorazione Damasco, utilizzato anche nel processo di produzione dei semiconduttori (metodo a doppia damascatura Shin-Etsu).









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per richieste richieste di informazioni, contattare:

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.



Ufficio relazioni pubbliche



Tetsuya Koishikawa



Tel: 03-6812-2340, o dal di fuori del Giappone: 81-3-6812-2340



Fax: 03-6812-2341, o dal di fuori del Giappone: 81-3-6812-2341



E-mail: sec-pr@shinetsu.jp

www.shinetsu.co.jp