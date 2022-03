Riassunto: Shin-Etsu Chemical sviluppa un nuovo prodotto in gomma siliconica liquida monocomponente, superiore per caratteristiche di vulcanizzazione e sicurezza

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., (Sede centrale: Tokyo; Presidente: Yasuhiko Saitoh) ha sviluppato una nuova linea di prodotti, la serie KCP, realizzata con un nuovo tipo di vulcanizzazione di gomma siliconica liquida monocomponente.

La gomma siliconica liquida monocomponente solidifica a temperatura ambiente reagendo all’umidità atmosferica. Dopo la vulcanizzazione, data la superiorità delle sue caratteristiche combinate, tra cui resistenza al calore, al freddo e alle intemperie, e alle sue straordinarie proprietà elettriche, viene usata come materiale adesivo/sigillante nonché come materiale di rivestimento in prodotti come componenti per veicoli elettrici (electric vehicles, EV), semiconduttori e dispositivi elettrici/elettronici.

