Riassunto: Shin-Etsu Chemical sviluppa la prima resina siliconica all’acqua a rapida polimerizzazione del settore priva di emulsionanti

L’esclusione di solventi organici contribuisce ad avere prodotti privi di VOC e a ridurre le emissioni di gas effetto serra





TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Sede: Tokyo; Presidente: Yasuhiko Saitoh) ha sviluppato la prima* resina siliconica del settore che non utilizza emulsionanti — la resina siliconica all’acqua a rapida polimerizzazione “KRW-6000 Series”.

Le resine siliconiche sono utilizzate in applicazioni come vernici e rivestimenti grazie alle ottime prestazioni di resistenza al calore e agli elementi. Negli ultimi anni sono aumentate le richieste di resine siliconiche a base di acqua.

Le resine siliconiche all’acqua tradizionali utilizzano emulsionanti. Rispetto alle resine siliconiche a base di solventi organici, i prodotti a base di acqua addizionati di emulsionanti tendono ad avere caratteristiche di rivestimento inferiori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

