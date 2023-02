Riassunto: Shin-Etsu Chemical ha sviluppato nuove tecnologie dei processi, componenti di trasferimento e altri dispositivi per i display micro LED

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (sede: Tokyo; presidente: Yasuhiko Saitoh) ha sviluppato nove tecnologie di processo applicabili alla produzione dei display micro LED.

Con una lunghezza laterale inferiore ai 50 μm (micrometri), i chip micro LED sono talmente piccoli da risultare invisibili a occhio nudo. Ad esempio, per produrre un singolo display 4K dotato di una risoluzione 4 volte superiore a quella di uno schermo HD convenzionale, è necessario disporre con precisione circa 24,90 milioni di chip.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per domande su questo argomento contattare:

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.



Ufficio Relazioni pubbliche



Tetsuya Koishikawa



Tel.: 03-6812-2340 oppure, al di fuori del Giappone: 81-3-6812-2340



Fax: 03-6812-2341 oppure, al di fuori del Giappone: 81-3-6812-2341



Email: sec-pr@shinetsu.jp

www.shinetsu.co.jp