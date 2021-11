Riassunto: Shiji sceglie Planview per standardizzare le pratiche di gestione del proprio portafoglio di progetti

La partnership metterà a disposizione un pacchetto completo di moderne tecnologie atte a consentire una trasformazione accelerata e a favorire risultati commerciali migliori

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Planview, leader globale nel campo delle soluzioni di gestione dei portafogli e del lavoro, ha annunciato oggi che Shiji, prestigiosa società tecnologica multinazionale fornitrice di servizi e soluzioni software per aziende operanti nei settori dell’ospitalità, della ristorazione, del commercio al dettaglio e dell’intrattenimento, ha scelto Planview Clarizen™ per standardizzare le pratiche di gestione del proprio portafoglio di progetti (project portfolio management, PPM). La collaborazione consentirà a Shiji di interagire in modo più efficace con i clienti, accelerandone il percorso verso il successo.

Planview Clarizen definisce un unico punto di accesso per tutti i progetti, con una visione coerente e trasparente dei progressi compiuti, consentendo ai dirigenti di Shiji di poter disporre dei dati necessari per portare a termine con fiducia i processi decisionali nell’ambito dell’intero ciclo di vita dei progetti.

Attraverso questa partnership, Shiji ribadisce il proprio impegno a voler fornire un pacchetto completo di moderne tecnologie ai propri clienti, scegliendo una soluzione tecnologica PPM evoluta per garantire che l’organizzazione dei servizi globali di Shiji sia scalabile, sicura e attrezzata per il futuro del lavoro connesso.

“Da oltre tre decenni Planview propone tecnologie all’avanguardia e buone prassi, utilizzate dalle più prestigiose aziende del mondo per reinventare nuovi modi di pianificare e gestire il lavoro” ha dichiarato Razat Gaurav, amministratore delegato di Planview.

