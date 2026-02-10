Riassunto: SheltonAI annuncia l’espansione globale, la nomina di dirigenti senior e la crescita accelerata

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--SheltonAI, la piattaforma istituzionale di intelligenza artificiale per la valutazione, ha annunciato le nomine di dirigenti senior, un'importante espansione globale e un forte slancio di crescita all'inizio del 2026.



SheltonAI ha annunciato varie nomine di dirigenti senior, tra cui:

  • Stephen Can, CSO, già Presidente esecutivo e Fondatore di Blackstone Strategic Partners
  • Peter Song, COO, già COO di Blackstone Strategic Partners
  • Chris Cooper, CFO, già Global CFO presso Sequoia, SoftBank e Clearlake Capital
  • Paige Shiring, è stata promossa Direttore, già con Thoma Bravo
  • 2026 NY Analyst Class e più di 10 assunzioni in gennaio

SheltonAI prevede inoltre di aprire varie sedi regionali nel 2026, tra cui:

  • New York
  • Sydney
  • Regione del Consiglio di cooperazione del Golfo, con il responsabile d'ufficio che verrà annunciato più tardi nel febbraio 2026

