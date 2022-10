Riassunto: Sevan raggiunge dei traguardi nelle ristrutturazioni di esercizi commerciali e ristoranti

DOWNERS GROVE, Ill.–(BUSINESS WIRE)–Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) offre aggiornamenti personalizzati del sito lungo l’intero ciclo di vita di un programma per i clienti della vendita al dettaglio e della ristorazione.

Sevan, leader globale nella gestione di programmi innovativi per clienti con più sedi, ha raggiunto un traguardo importante: rinnovare oltre 28.000 punti vendita al dettaglio e 21.000 ristoranti.

Sevan collabora con i più grandi marchi del mondo per gestire le implementazioni di programmi multi-sito negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, ottenendo soluzioni rapide, basate sui dati e personalizzate. Sevan offre soluzioni per i clienti lungo l’intero ciclo di vita del progetto, tra cui Tecnologia e Analisi dei dati, Servizi immobiliari e di sviluppo, Rilevamenti civili, urbanizzazione e permessi, Rilievi e valutazioni delle strutture, Architettura e Ingegneria, Servizi edilizi e Gestione di programmi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Hafsa Mahmood



Director, Marketing & Communications and DE&I



Telefono: 708.723.3849



Email: hafsa.mahmood@sevansolutions.com

Sito web: www.sevansolutions.com